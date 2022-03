Rússia intensifica ataques nos arredores de Kiev. Capital prepara-se para combater

A Ucrânia prepara-se para uma nova vaga de ataques das tropas russas a Kiev, Kharkiv e, também, na região do Donbass.

De acordo com um conselheiro do chefe de gabinete do Presidente ucraniano, citado pela agência Reuters, os ataques deverão intensificar-se nas próximas horas - depois do que aparentava ser um abrandamento da ofensiva russa.

Durante a noite, um bombardeamento das tropas russas terá destruido uma base aérea numa cidade vizinha da capital ucraniana. Os ataques aéreos provocaram ainda um incendio num depósito de petróleo também na região de Kiev.

São dados que poderão significar que estará a apertar o cerco dos militares russos à capital da Ucrânia. Do terreno surgem ainda indicações de que terá havido movimentações nesse sentido da coluna militar russa que está a 25 quilómetros de Kiev.