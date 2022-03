Rússia ameaça banir Instagram

As autoridades russas querem banir o Instagram. O gabinete do procurador-geral russo também quer que a Meta, a empresa detentora do Facebook, Instagram e Whatsapp, seja considerada uma "organização extremista" e as suas atividades sejam banidas do território.

A informação é avançada esta sexta-feira pela agência noticiosa Interfax e pela TASS, outra agência noticiosa, desta feita governamental. Ambas adiantam que um dos comités do parlamento russo decidiu fazer este pedido ao tribunal na sequência da mudança na política de moderação da plataforma, que permite aos utilizadores incitar à violência contra soldados russos.

Tal cenário foi, inicialmente, reportado pela agência Reuters esta sexta-feira, que teve acesso a emails internos enviados para os moderadores do Facebook e Instagram, onde lhes era dito que poderiam "aceitar discurso violento que, de outra forma, seria removido" segundo as políticas da empresa, desde que o mesmo tenha como alvo "soldados russos". Para além disso, também é, agora, possível usar discurso violento na plataforma "que tenha como alvo russos" em geral, sempre que o contexto seja "a invasão da Ucrânia pela Rússia". Também o New York Times noticiou tal mudança de política, adiantando que estas medidas estariam a ser aplicadas na Ucrânia, Rússia, Polónia, Lituânia, Estónia, Eslováquia, Hungria e Roménia.

Esta informação acabaria por ser confirmada pela Meta à publicação The Verge. "Como resultado da invasão da Ucrânia pela Rússia decidimos aceitar, temporariamente, formas de expressão política que, normalmente, violariam as nossas regras, como discurso violento do género 'morte aos invasores russos'", disse uma porta-voz da empresa de Zuckerberg.

A agência de comunicações estatal Roskomnadzor (Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa) também, no entretanto, publicou um comunicado em que pede à Meta para clarificar se tal é realmente verdade.

"Se a Meta confirmar isto ou se recusar a comentar, tal facto será razão suficiente para a Roscomnadzor tomar as medidas mais duras", diz o líder do comité parlamentar russo que quer banir o Instagram, Alexander Khinshtein.

Recorde-se que o Facebook já está banido na Rússia, mas o Instagram, que tem a mesma empresa-mãe, não sofria, até agora, da mesma sanção.