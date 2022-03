Dinheiro russo congelado usado para reconstruir a Ucrânia

Veja também:

O governador do Banco Central da Ucrânia defende que os ativos russos que foram congelados devem ser usados para reconstruir a Ucrânia após a guerra.

Em entrevista à BBC, Kyrylo Shevchenko considera que a Rússia deveria, eventualmente, ser obrigada a pagar para reparar os danos causados durante a invasão.

“A necessidade de dinheiro será enorme”, destacou, indicando que “poderia ser disponibilizado através de empréstimos e subvenções de organizações multinacionais e ajuda direta de outros países. No entanto, uma grande parte do financiamento é necessária para ser obtida como uma reparação do agressor, incluindo fundos que estão atualmente congelados nos nossos países aliados”, explicou.

O governador acredita que grande parte das reservas cambiais da Rússia, mantidas fora do país, serão efetivamente congeladas pelas sanções nos EUA, na UE e em outros países.

No dia em que Londres anuncia novas sanções contra oligarcas russos, incluindo Abramovich, o dono do Chelsea, na “lista negra”, o governador do Banco Nacional da Ucrânia pede mais sanções à Rússia, que devem passar pelo corte de pagamentos com cartões até a suspensão do acesso russo ao FMI.

“Todos os dias em que as sanções são adiadas “custam a vida de civis e crianças”, disse.