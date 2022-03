Vladimir Ashurkov: "Não existe uma bala de prata para por fim à guerra"

O ativista russo Vladimir Ashurkov, diretor executivo da fundação anticorrupção fundada por Alexei Navalny, não antevê para o curto-prazo o fim da guerra na Ucrânia.



"Não há uma bala de prata que os países ocidentais possam usar para garantir que Vladimir Putin pára", diz Ashurkov, em entrevista à Renascença, a partir de Londres.

Vladimir Ashurkov declara-se ainda convicto de que os militares russos consideram, em diversos cenários, a utilização de armas nucleares, mas o opositor do regime de Putin, muito próximo do ativista Alexei Navalny, espera que os russos nunca deem um passo desses. "Seria uma completa catástrofe humanitária", sublinha.

Sobre a concessão da cidadania portuguesa a Roman Abramovich, Vladimir Ashurkov considera que "foi um erro" e espera vê-lo "corrigido", embora aponte que compete às autoridades portuguesas tomarem a decisão.







Como classifica esta guerra imposta unilateralmente por Vladimir Putin?

Em duas palavras, esta é uma guerra que não foi provocada. Não havia razões para ela e está a causar a devastação e morte na Ucrânia. É uma guerra que conduz à destruição económica, tanto na Ucrânia como na Rússia, em resultado das sanções. É, portanto, um desastre que não era suposto acontecer e a maioria das pessoas não acreditava que pudesse acontecer.

A Ucrânia tenta defender-se como pode, mas as imagens que nos chegam remetem-nos para alguns momentos da II Guerra Mundial...

Sem dúvida que sim. Centenas de tanques a entrar naquele país e a combater numa escala que não era vista, na Europa, desde a II Guerra Mundial.

Acredita que as crescentes sanções que estão a ser impostas à Rússia poderão quebrar Vladimir Putin?

Não há uma bala de prata que os países ocidentais possam usar para garantir que Vladimir Putin pára. As sanções económicas são muito severas, a economia russa está a deteriorar-se muito depressa, mas daí a dizer que conseguem acabar com esta guerra no espaço de dias ou semanas, não sei... Temos que esperar para ver.

Não sabe, portanto, se o isolamento internacional da Rússia, juntamente com a pressão interna e dos oligarcas, deixam Vladimir Putin sem outra opção que não seja por fim a esta guerra, retirar da Ucrânia. Devemos temer o pior? Conhece Putin, devemos temer um ataque nuclear?

Bem, ninguém pensava que esta guerra fosse possível e aconteceu. Tenho a certeza de que, em diferentes cenários, é considerada pelos militares russos a utilização de armas nucleares. Espero que não se chegue a tal porque seria uma completa catástrofe humanitária.