Ucrânia agradece ajuda portuguesa. Autarcas organizam corrente humanitária

As associações de municípios de Portugal e da Ucrânia começaram esta quarta-feira contactos para cooperação no sentido de fazer chegar a porto seguro a ajuda humanitária que é encaminhada pelos municípios portugueses em direção à Ucrânia.

Numa reunião com a participação da Renascença, foi feita uma ponte entre a presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e autarca de Matosinhos, Luísa Salgueiro, e o presidente da Câmara de Lviv, que é neste momento o presidente da Associação de Municípios Ucranianos.

Nesta reunião, Luísa Salgueiro manifestou a solidariedade dos autarcas portugueses em relação à situação na Ucrânia.

O autarca de Lviv agradeceu muito o apoio recebido por parte das autarquias e também da sociedade portuguesa.

A Associação Nacional de Municípios Portugueses agilizou contactos para a encontrar a melhor forma de as necessidades ucranianas serem satisfeitas através da ajuda que vem de Portugal.

O presidente da Câmara de Lviv considera que o mais urgente é o envio de tendas para acolhimento de refugiados, tendo em conta a pressão demográfica sobre a cidade que vive, neste momento, um êxodo de pessoas do Leste para o Este da Ucrânia.

O autarca ucraniano saudou de forma muito calorosa a forma direta e prática como a Associação Nacional de Municípios colocou os seus recursos ao dispor da Ucrânia, dos municípios ucranianos e da cidade de Lviv.

Os próximos contatos entre ambas as partes vão permitir encontrar ponte de contacto para que a ajuda chegue efetivamente até à Ucrânia para lá fronteira Polaca com a Ucrânia, onde até ao momento a ajuda tem ficado do lado português.