Será “a maior emergência humanitária dos próximos anos”, alerta a Cruz Vermelha

Veja também:

O presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha alertou para “a maior emergência humanitária que a Europa terá que enfrentar nos próximos anos” devido à invasão da Rússia à Ucrânia.

A maior organização humanitária internacional acredita que “as necessidades são grandes e crescerão ainda mais, tanto na Ucrânia como em outros países”.

Em declarações ao portal do Vaticano, Tommaso della Longa, porta-voz da Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho esclarece que “a emergência aumenta a cada dia, com milhares de pessoas sem comida e água, cidades inteiras sem eletricidade, infraestruturas em risco, falta de uma rede telefónica, para permanecer em contato com familiares, e milhões de pessoas que se deslocam para fora do país e dentro da própria Ucrânia”.

“Estamos a testemunhar a formação da maior crise humanitária que a Europa já teve em muitas décadas. Um terço da população ucraniana, cerca de 18 milhões de pessoas, foi afetada pelo conflito", detalha o porta-voz da Cruz Vermelha, destacando a resposta positiva dada pelos países vizinhos.

“Existe uma realidade a ser organizada nas comunidades que hospedam os refugiados durante um período de tempo bastante longo. Devem ter acesso aos serviços de saúde, escolaridade e todos os serviços”, defende Tommaso della Longa, acrescentando que a Cruz Vermelha está a oferecer vacinas aos refugiados ucranianos e acesso a todos os outros cuidados de saúde.

“O dinheiro nos cofres da Cruz Vermelha ucraniana terminou em pouco tempo", relata o porta-voz, “mas as nossas equipas nos países vizinhos já foram ativadas, incluindo a Rússia”.