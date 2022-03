Rússia quer a neutralidade da Ucrânia e não ocupá-la, garante porta-voz

Veja também:

A Rússia esclarece que não quer derrubar o governo ucraniano, mas apenas garantir – se possível através de negociações – que a Ucrânia terá um estatuto neutro. Foram as indicações deixadas nesta quarta-feira de manhã pela porta-voz do Ministério russo dos Negócios Estrangeiros.

Numa conferência de imprensa internacional, Maria Zakharova admitiu que foram feitos “alguns progressos” nas negociações com a Ucrânia.

"Em paralelo com a operação militar especial [nome dado pela Rússia à invasão da Ucrânia], estão em curso negociações com o lado ucraniano para pôr fim ao derramamento de sangue sem sentido e à resistência das forças armadas ucranianas o mais depressa possível", afirmou a porta-voz diplomática do Kremlin.

"Foram feitos alguns progressos", acrescentou sem dar mais detalhes, mas antevendo mais desenvolvimentos na próxima ronda de negociações (que será a quarta).

Na mesma conferência de imprensa, a representante da diplomacia russa voltou a acusar Washington de financiar o fabrico de armas biológicas nos laboratórios ucranianos.

“Confirmamos que, durante a operação militar especial, descobrimos alguns factos que estariam a encobrir urgentemente programas que estariam a decorrer nestes laboratórios e que estariam a ser financiados pelo ministro da Defesa dos Estados Unidos. Podemos concluir que, nos laboratórios ucranianos nas zonas de fronteira, estariam a ser desenvolvidos componentes para o fabrico de armas biológicas”, apontou.