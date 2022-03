Hospital São João recebe cidadã ucraniana esta quarta-feira

O Centro Hospitalar Universitário de São João vai receber e tratar uma cidadã ucraniana, esta quarta-feira.

A paciente chega ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, pelas 23h55 e será reencaminhada para a unidade de saúde logo a seguir, via INEM, indica, em comunicado, o Hospital São João.

Trata-se de uma mulher de 37 anos, politraumatizada devido a um atropelamento no final do ano passado, do qual resultaram diversas lesões graves.

A cidadã ucraniana foi transferida de ambulância do Hospital de Lviv para a Polónia e está neste momento a caminho de Portugal, num voo que partiu de Varsóvia, acompanhada pelas equipas clínicas da Médicos do Mundo.

A paciente será reavaliada pelas equipas médicas, cirúrgicas e de cuidados intensivos, num quadro clínico que é tido como "complexo".

"O Hospital de São João continua disponível, no contexto da política nacional e da cooperação internacional, para receber e tratar cidadãos ucranianos, num espírito de enorme solidariedade", lê-se, em comunicado.