EUA convencidos de que Rússia irá sofrer "derrota estratégica"

Cidadao

09 mar, 2022 Lisboa 20:56

Vocês estão é com medo dos Russos, é o que é. Estiveram 20 anos no Afeganistão de onde fugiram numa fuga desordenada - chamar aquilo "saída" ou "retirada organizada" é para rir - a dar com os calcanhares no ... e agora estão com medo de levar outra trepa. Ah, a guerra nuclear, a guerra nuclear... Aí está uma desculpa útil para não fazer nada: somos "sensatos" em evitar uma guerra contra uma potência nuclear. Vamos continuar a ser "sensatos" quando tivermos pela frente um qualquer país que tenha armas nucleares. E continuaremos a dar lições de "sensatez" desde que o outro lado tenha sequer um foguete nuclear. Mas eu pergunto: a ser assim, quantos Países restarão ser serem ocupados militarmente, após tantas lições de "sensatez" como estas?