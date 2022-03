Vice-presidente da Comissão Europeia avisa: Putin não vai ficar apenas pela Ucrânia

Veja também:

O aviso chega pela voz do vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis: se o Presidente russo não for travado na Ucrânia, pode ir mais longe na sua incursão militar.

“É provável que Vladimir Putin amplie as suas ambições militares e desafie a NATO nos países do mar Báltico da Lituânia, Letónia e Estónia, a menos que seja travado na Ucrânia”, advertiu o também responsável pelas pastas económicas e financeiras da União Europeia (UE), em entrevista ao jornal POLITICO Europe.

Valdis Dombrovskis que cresceu no seio da ex-União Soviética, voltou a reforçar que a UE tem mesmo de levar a sério a ameaça russa, depois de anos de equívoco por parte de Bruxelas relativamente a Moscovo.

"Se não apoiarmos a Ucrânia, esta ação não vai parar, pois é evidente que Putin está agora em clima de guerra agressivo e, infelizmente, é provável que esta agressão continue noutros países", referiu o antigo primeiro-ministro da Letónia.

A Lituânia, a Letónia e a Estónia, hoje países que integram a UE e a NATO, são agora “uma preocupação”, de acordo com o vice-presidente da Comissão Europeia.

"Se olharmos para a escalada da retórica agressiva da Rússia e mesmo para as declarações, segundo as quais a Rússia apoia os interesses bielorussos em ter acesso ao mar Báltico, e para a crescente retórica anti-báltico, bem, na Ucrânia também começou com a crescente retórica anti-ucraniana", recorda.

De resto, já não é de agora que Dombrovskis alerta para a ameaça que chega da Rússia, com os países bálticos na mira de Putin, um presidente que está longe de estar pacificado.

"Até que ponto estamos a ceder a esta chantagem que pode ser usada a qualquer hora, contra tudo e todos?”, questiona, o responsável.

“Putin vai continuar as suas guerras agressivas e vai sempre usar a chantagem", refere, lembrando que “são lições que já deveriam ter sido aprendidas”.

Para o governante “o apaziguamento do agressor não está a funcionar”, sendo necessário detê-lo “por todos os meios".

Nestas declarações, Dombrovskis mostra-se igualmente cético em relação às aberturas diplomáticas a Putin, questionando se trazem “resultados tangíveis em termos por termo à guerra ou, pelo menos, proporcionar um cessar-fogo ou corredores humanitários”.

“Atualmente, nenhum destes, infelizmente, se materializou", lamenta, recordando os esforços que têm sido feitos, nomeadamente, pelo Presidente francês Emmanuel Macron.