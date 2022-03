"Vamos lutar até ao fim". Zelensky cita Churchill em discurso ao Parlamento britânico

Veja também:

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez esta terça-feira uma intervenção por videochamada durante uma sessão do Parlamento britânico, em que citou um célebre primeiro-ministro e denunciou a morte de 50 crianças desde o início da guerra, há 13 dias.



Volodymyr Zelensky socorreu-se das palavras de Winston Churchill, primeiro-ministro britânico durante a II Guerra Mundial, para garantir que os ucranianos vão continuar a resistir à invasão russa.

"Vamos lutar pela nossa terra até ao fim, seja qual for o preço. Nós não vamos desistir, vamos lutar no mar, no ar, nas florestas, nos campos e nas ruas", declarou o Presidente ucraniano.

Zelensky voltou a apelar ao apoio dos aliados Ocidentais nesta declaração aos deputados britânicos.



"Não queremos perder aquilo que é nosso, o nosso país, a nossa Ucrânia", afirmou, perante uma ovação dos parlamentares.



O Presidente ucraniano voltou a pedir uma zona de exclusão aérea, para travar a incursão das tropas russas no seu país e defender a vida dos civis.

Neste discurso, Zelensky comparou o esforço da Ucrânia ao do Reino Unido, durante a II Guerra Mundial contra a Alemanha nazi de Adolf Hitler.



"Vocês não queriam perder o vosso país quando os nazis o queriam conquistar. E tiveram que lutar pela Grã-Bretanha", sublinhou.

