Rússia é o país com mais sanções do mundo

Veja também:

Rússia passou a ser o país do mundo com mais sanções aplicadas. Assim, a nação liderada por Vladimir Putin ultrapassou o Irão, a Síria e a Coreia do Norte.

Segundo avança uma plataforma que analisa as sanções aplicadas, os países aliados aplicaram um total de 2.778 novas sanções, o que duplicou o número total de sanções aplicadas à Rússia.

Antes da invasão da Ucrânia a 22 de fevereiro, o país era alvo de 2.754 e passou para 5.530. Com este aumento, a Rússia ultrapassou o Irão, que tem 3.616 sanções, a maioria devido ao programa nuclear e ao apoio ao terrorismo.