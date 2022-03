EUA proíbem todas as importações de petróleo e gás da Rússia

Veja também:

O Presidente norte-americano proibiu, nesta terça-feira à tarde, a importação de petróleo e gás russo. O anúncio foi feito numa comunicação à imprensa a partir da Casa Branca.

Joe Biden diz ter tomado a decisão com o apoio do Senado “e certamente do povo americano”, tendo também discutido a opção com a Europa. Admite, contudo, que nem todos os parceiros europeus poderão seguir o mesmo caminho, dada a dependência energética da Rússia.

“Mas vamos trabalhar com a Europa para reduzir dependência da energia russa”, acrescentou.

“Não podemos tolerar as políticas de Putin”, afirmou ainda, defendendo que, se não houver já uma resposta dura, as consequências poderão ser piores no futuro.

Biden prosseguiu então com um rol de medidas já tomadas para apoiar o esforço de guerra da Ucrânia e o povo ucraniano. Para o país já seguiram mais de mil milhões de dólares.