​Camiões com ajuda portuguesa chegam à Ucrânia, mas houve problemas no caminho

Já chegaram à Ucrânia camiões oriundos de Portugal com material para ajuda humanitária. Os camionistas de uma das transportadoras, alguns deles ucranianos, foram confrontados com problemas para conseguir entregar as mercadorias na Ucrânia.



A Renascença apurou que foram abordados, no último sábado, na fronteira de Medyka, no leste da Polónia, por duas pessoas com propostas para comprar a ajuda ali contida. Segundo os relatos feitos à Renascença, ambas seriam mulheres ucranianas, sendo que uma delas falava português. A proposta seria para ficar com o conteúdo do camião, especialmente produtos alimentares, roupa e medicamentos, a troco de uma determinada verba.

Os camionistas conseguiram iludir estes intermediários através de uma fuga para uma fronteira mais a norte, em Krakivets. Com recurso a contactos com o exército ucraniano, conseguiram descarregar a ajuda humanitária em segurança, já em território ucraniano, num armazém ligado à cadeia logística da ajuda humanitária ucraniana. Um dos carregamentos levava material para o Hospital Militar de Lviv cuja receção já foi confirmada.

Os camiões transportavam medicamentos, alimentos, geradores de energia, conservas alimentares, mantas e roupas protetoras do frio, além de “drones”.

Segundo um dos camionistas ucranianos admitiu à Renascença a tentativa de compra do material que seguia nos camiões serviria para adquirir produtos para venda comercial na Ucrânia.

Este problema atrasou a entrada desta ajuda portuguesa em mais de 24 horas, tendo apenas sido descarregada na tarde de domingo.

A embaixada ucraniana em Lisboa foi informada deste incidente.