Austrália. Inundações causam 21 mortos e obrigam à retirada de 80 mil pessoas

As inundações na Austrália, que duram há mais de duas semanas, obrigaram à retirada de cerca de 80.000 pessoas em Nova Gales do Sul. Anúncio feito pelas autoridades que, nesta segunda-feira, elevaram o número de mortos para 21.

As chuvas torrenciais, que atingiram Sydney e as áreas circundantes forçaram as autoridades a ordenar a retirada de cerca de 80.000 pessoas desde segunda-feira à noite, 60.000 das quais de 13 distritos da parte ocidental de Sydney, a cidade mais populosa da Austrália.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social mostram estradas completamente inundadas, bem como casas, carros e sinalização rodoviária quase submersos por cheias, especialmente na cidade de Camden e zonas ribeirinhas na parte ocidental de Sidney.

"Estamos novamente, infelizmente, a assistir a chuvas recorde e aos efeitos de grandes inundações", disse a responsável dos Serviços de Emergência de Nova Gales do Sul, Carlene York, que deu conta de cerca de 200 salvamentos efetuados nas últimas 24 horas.

Após as fortes chuvas, que devem durar pelo menos até quinta-feira, com ventos de até 90 quilómetros por hora, há receios de deslizamentos de terra e inundações.

Entretanto, no vizinho Queensland, o terceiro estado mais populoso da Austrália, os esforços de limpeza e reconstrução prosseguem após as inundações de há mais de uma semana terem deixado mais de 20.000 casas e empresas danificadas.