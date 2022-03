Ucrânia. Número de refugiados sobe para 1,7 milhões

Mais de 1,7 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, de acordo com o balanço divulgado esta segunda-feira pelas Nações Unidas.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) indicou que 1.735.068 pessoas já deixaram a Ucrânia, de acordo com os dados disponibilizados no seu portal oficial às 11:00.

São mais 200.000 pessoas em relação aos números divulgados no domingo pela agência da ONU.

A Polónia abriga o maior número de refugiados desde o início da invasão russa à Ucrânia. No total, 1.027.603 ucranianos foram acolhidos no país, o que representa 59,2% do total, segundo o ACNUR.

No domingo, foi registado um novo recorde de chegadas, com 142.300 pessoas a atravessar a fronteira com a Polónia.

A Hungria está a acolher 180.163 pessoas (10,4% do total), segundo o ACNUR. O país, que tem cinco postos de fronteira com a Ucrânia e várias cidades fronteiriças, como Záhony, converteu edifícios públicos em centros de ajuda, onde civis húngaros estão a oferecer comida ou assistência.

A Eslováquia contabilizou 128.169 pessoas que fugiram da Ucrânia, ou 7,4% do total, e 14.000 a mais em relação ao último balanço.

Após a chegada à Moldova, um pequeno país de 2,6 milhões de habitantes e um dos mais pobres da Europa, alguns dos refugiados continuam a sua jornada para a Roménia ou Hungria, muitas vezes para encontrar familiares.

De acordo com a contagem do ACNUR, 82.762 refugiados ucranianos foram registados no país, o que representa 4,8% do total.

Na Roménia, o ACNUR registou 78.977 refugiados ucranianos, 4,6% do total. Dois campos para refugiados foram montados, um em Sighetu Marmatiei e outro em Siret.