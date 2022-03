Cotação do barril de petróleo Brent sobe 4,26%

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou hoje no mercado de futuros de Londres em alta de 4,26%, para os 123,21 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 5,03 dólares acima dos 118,18 com que fechou as transações na sexta-feira.

A cotação do crude europeu moderou a sua subida durante a sessão, depois de ter rondado os 140 dólares por barril durante a primeira hora.

Os preços conheceram um aumento súbito depois de os EUA terem sugerido a possibilidade de todas as importações de petróleo russo serem vetadas, juntamente com a União Europeia, devido à invasão da Ucrânia pelos russos.



Por seu lado, diversos Estados europeus, como Alemanha, Países Baixos e Reino Unido, defenderam cautela e uma redução gradual da dependência energética em relação à Federação Russa.