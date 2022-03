A letra que simboliza a invasão russa. Qual o significado do "Z" na guerra na Ucrânia?

Nos primeiros dias da invasão russa à Ucrânia, um símbolo começou a destacar-se, à medida que chegavam imagens dos primeiros momentos do conflito. Não se tratava de símbolos nacionais russos, ucranianos, nem os tão discutidos símbolos nazi.

Era apenas a letra "Z", que nem sequer existe nas versões russas e ucranianas do alfabeto cirílico. As suas origens são incertas, mas é agora tido em conta como um símbolo de apoio à Rússia e à invasão da Ucrânia.

Ao ponto de Ivan Kuliak, ginasta russo de 20 anos, ser alvo de um processo disciplinar da Federação Internacional de Ginástica por ter exibido a letra "Z", quando subiu ao pódio de uma das provas da Taça do Mundo em Doha, no Catar.

A Renascença explica o que já se sabe e o que se especula sobre a importância do "Z" na guerra entre Rússia e Ucrânia.

Quais as origens da letra "Z" neste conflito?

Apesar de ter ganho maior destaque depois do início da invasão, o símbolo foi avistado, pela primeira vez, a 19 de fevereiro, à medida que as tropas russas se posicionavam nas fronteiras com a Ucrânia.

O seu propósito original não é claro e existem algumas teorias que o tentam explicar.

Vários especialistas apontam que este pode ser um método para as tropas russas distinguirem entre o seu equipamento e o das forças ucranianas, visto que existe muito armamento em comum, devido aos tempos da União Soviética.

Outa teoria refere que o uso das letras é uma forma de identificar a que região as tropas pertencem, com o "Z" a referir-se à palavra "Zapad" (oeste). Esta ideia encaixa no facto de outros símbolos, como quadrados, triângulos e círculos, estarem a ser usados pelos russos. No entanto, nenhum deles se tornou tão popular como o "Z" e acredita-se que estas figuras sejam um método de distinguir entre equipamento e não esteja propriamente associados à letra em questão.

O "Z" tornou-se um símbolo a favor da invasão russa?

Sim. O Ministério da Defesa russo adotou-o oficialmente nas redes sociais e associando a letra à expressão "Za pobedu" (Pela vitória).

Três dias depois do início da invasão russa, a estação RT, entretanto suspensa da União Europeia por ser um orgão de propaganda financiado pelo Kremlin, começou a vender roupa com a letra "Z", assumindo que era em apoio às tropas russas.