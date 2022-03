Zelensky crítica o Ocidente e promete vingança à Rússia

“Não ouvi um único líder mundial a reagir a isto. A audácia do agressor é um sinal claro para o Ocidente de que as sanções impostas à Rússia não são suficientes... Há uma sensação de impunidade dos ocupantes e eles sentem que podem anunciar atrocidades que têm planeadas”, afirmou Zelenky.

O Ministério da Defesa da Rússia disse no domingo que as suas forças vão atacar o complexo militar-industrial da Ucrânia com “armas de precisão”, com o porta-voz do ministério Igor Konashenkov (em comunicado divulgado pela agência de notícias estatal Tass), a afirmar: “Pedimos ao pessoal das fábricas da indústria de defesa ucraniana para não irem trabalhar”, informou a AP.

Zelsnky acrescentou que estas unidades foram construídas há décadas pelo governo soviético no meio de um ambiente urbano comum. “Milhares de pessoas trabalham lá e centenas de milhares vivem nas proximidades... Isto é assassinato. Assassinato deliberado.”

Referindo-se a família morta pelas bombas russas quando fugia de Irpin, o presidente ucraniano disse que “não vão esquecer e não vão perdoar estas atrocidades”.