Rússia controla funcionamento da central nuclear de Zaporzíjia

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, diz estar extremamente preocupado com as informações de que a gestão da central nuclear de Zaporzíjia está agora sob as ordens do comandante das forças russas.

Segundo a BBC, Grossi diz que isto contraria "um dos sete pilares indispensáveis da segurança nuclear", que diz que "o pessoal operacional deve ser capaz de cumprir os seus deveres de segurança e proteção e ter a capacidade de tomar decisões livres de pressões indevidas".

Diz também que o facto de algumas redes móveis e a Internet terem sido desligadas pelo exército russo, dificultando as comunicações entre o regulador ucraniano e o pessoal, viola "outro dos sete pilares indispensáveis" - que diz que "têm de haver comunicações fiáveis com o regulador e outros".