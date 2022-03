O sentimento de pertença de ser europeu vai derrotar Putin

Mas souberam da experiência da guerra criar um modelo social baseado naqueles valores e construíam uma identidade europeia que se identifica através do sentimento de pertença a esse modelo. A resposta que governos e povos europeus têm dado nestes dias à tentativa de ocupação da Ucrânia não é mais do que a afirmação dessa identidade, desse sentimento de pertença inteligentemente conquistado, do qual os europeus não querem abdicar.

Para além da paz e liberdade foram consagrados nas sociedades europeias outros valores como a solidariedade, a democracia, o respeito pelo Estado de direito, a igualdade perante a lei e alcançaram-se progresso sociais que eram no tempo inimagináveis. Os europeus do norte são culturalmente diferentes dos europeus continentais e dos europeus do sul. Têm passados históricos, culturas e raízes distintas.

É sabido que no desenvolvimento do projeto de integração política europeu nem sempre as coisas se desenvolveram no melhor dos mundos. Nesse percurso houve contradições, impasses, crises e, nalguns momentos, vozes credíveis expressaram o seu ceticismo sobre a viabilidade da União Europeia. No entanto, nesta segunda década do século XXI a Europa está a mostrar que o projeto europeu está bem vivo.

Em primeiro lugar, porque a União soube dar uma resposta muito coordenada e eficaz no combate à pandemia, tanto no aspeto científico a apoiar decididamente as investigações para a descoberta de vacinas, na coordenação de esforços entre poderes públicos e privados como, sobretudo, nas medidas de natureza económica que tomou para minorar os efeitos económicos e sociais nos Estados Membros.

Em segundo lugar, a reação da União Europeia à guerra iniciada pela Rússia foi muito rápida e várias medidas foram aprovadas com muito poucas hesitações, o que não é normal na política europeia. Em escassos dias foram aprovadas pesadas sanções económicas que congelaram as reservas que a Rússia tem fora do seu território; foi decidido bloquear o acesso dos bancos russos ao sistema de pagamentos internacionais; a União Europeia decidiu fazer compras de forma conjunta de armas para ajudar a Ucrânia a defender-se; a Alemanha tomou uma decisão, ao arrepio do que tem sido a sua política de décadas, de investir 100 mil milhões de euros na sua política de defesa e, todos os países europeus que pertencem à NATO, já anunciaram idêntico propósito de reforçar os seus orçamentos de defesa.