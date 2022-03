Guerra da Ucrânia. Menino de 11 anos foge das bombas russas e faz 17 horas a pé até à Eslováquia

"Ele veio sozinho porque os pais tiveram de ficar na Ucrânia. Os voluntários cuidaram dele, levaram-no para um lugar quente e deram-lhe de comer e beber”, disse o ministério.

O comunicado, publicado na página do Facebook do ministério, no sábado, dizia que graças às informações escritas na mão do menino e num pedaço de papel dobrado no seu passaporte, os funcionários da fronteira conseguiram entrar em contato com os familiares do menino na Eslováquia, que puderam então ir buscá-lo.

“Ele conquistou todos com o seu sorriso, coragem e determinação, dignos de um verdadeiro herói”, dizia o comunicado.