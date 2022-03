Boris Johnson aborda com Zelenskiy envio de mais “material defensivo”

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, abordou, este domingo, com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, as "necessidades urgentes" do exército ucraniano, garantindo estar a trabalhar com parceiros ocidentais o envio de mais "material defensivo".

De acordo com um porta-voz de Downing Street, Johnson expressou durante a conversa telefónica “que o apoio internacional e a admiração pelo Presidente Zelenskiy e por toda a Ucrânia crescem de dia para dia”.

O chefe do Governo britânico, defensor de novas medidas para desligar a Rússia do sistema interbancário SWIFT, detalhou ao Presidente ucraniano um plano de “seis pontos” para ajudar Kiev a enfrentar a invasão russa.