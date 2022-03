Zona de exclusão aérea na Ucrânia será ato de guerra, avisa Putin

Veja também:

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin avisou, este sábado, que a criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia será considerada participação ativa na guerra entre os dois países.

"A Rússia considerará a introdução de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, por parte de qualquer país, como participação num conflito armado", sublinhou o líder russo, em conferência de imprensa.

A Ucrânia pediu que fosse criada uma zona de exclusão aérea para aeronaves russas, no entanto, a NATO não acedeu ao pedido. Os Estados Unidos também recusaram a medida, por não quererem entrar em guerra com a Rússia, e o Reino Unido assinalou que os mísseis antiaéreos entregues à Ucrânia terão quase o mesmo efeito, mas sem implicar o mesmo risco. O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelinsky, criticou a decisão da NATO e responsabilizou-a pela morte de mais ucranianos.

Este sábado, Putin colocou ainda mais pressão sobre os líderes do ocidente com este aviso. O Presidente da Rússia sublinhou, ainda, que as sanções que têm sido aplicadas ao seu país "são equivalentes a uma declaração de guerra, embora ainda não tenha chegado a isso".