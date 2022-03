Rússia mantém "determinados canais de diálogo" com os EUA

Veja também:

A Rússia garantiu, este sábado, que mantém "determinados canais de diálogo" com os Estados Unidos, no âmbito da crise desencadeada pela invasão à Ucrânia e pelas várias sanções económicas decretadas contra Moscovo.

"Mantêm-se canais de diálogo com os EUA", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, sobre o estado das relações com Washington, durante a sua conferência de imprensa telefónica diária.

Peskov admitiu que a Rússia está a sofrer com as restrições económicas impostas por vários países, além dos EUA e dos Estados membro da União Europeia (UE), mas rejeitou que tal signifique que está isolada.

"O mundo é grande demais para que a Europa ou os EUA consigam isolar um país, quanto mais um tão grande quanto a Rússia", disse.