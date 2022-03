Primeiro-ministro israelita reuniu-se com Putin em Moscovo

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, encontrou-se, este sábado, em Moscovo com o Presidente russo, Vladimir Putin, para discutir a situação na Ucrânia, divulgaram fontes governamentais israelitas e russas.

O encontro acontece dias depois de Bennett ter falado ao telefone quer com Putin, quer com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.

De acordo com o gabinete do primeiro-ministro israelita, Bennett viajou para Moscovo ao início do dia, acompanhado do seu ministro Zeev Elkin, que fala russo.

Ambos os governantes são judeus praticantes, não sendo normal viajar no Shabat, dia de descanso na religião judaica.

Bennett é um dos líderes mundiais que ainda não condenou a invasão da Ucrânia pela Rússia, sublinhando as boas relações que Israel mantém com os dois países em guerra.

O Estado judaico entregou ajuda humanitária à Ucrânia, mas mantém laços com a Rússia, de forma a garantir que as aviações israelita e russa não entram em conflito na vizinha Síria, referiu a agência Associated Press (AP).

A Ucrânia pediu mesmo que Bennett desempenhe funções de mediador no conflito, indicou, por sua vez, a agência France-Presse (AFP).