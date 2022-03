Moscovo exige que sanções ocidentais não afetem relações com Teerão

A Rússia exigiu, este sábado, que as sanções ocidentais por causa da invasão da Ucrânia não afetem as relações comerciais entre Moscovo e Teerão, o que pode dificultar as negociações para salvar o tratado nuclear iraniano.

O Irão e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) concordaram sobre um mecanismo para resolver questões pendentes sobre o tratado nuclear iraniano de 2015, mas as exigências feitas, este sábado, pela Rússia podem atrasar as negociações que decorrem em Viena para salvar o pacto que os Estados Unidos abandonaram unilateralmente em 2018.

Enquanto se multiplicavam declarações otimistas sobre um acordo iminente entre os negociadores em Viena para salvar o tratado nuclear iraniano, a Rússia, atingida por sanções ocidentais após a invasão da Ucrânia, interveio para exigir garantias dos EUA de que essas sanções não afetarão as relações com o Irão.

De acordo com um dos pontos principais do acordo de 2015, destinado a garantir o caráter estritamente pacífico das atividades nucleares iranianas, o Irão transferiu toneladas de urânio enriquecido para a Rússia.

“Pedimos garantias escritas aos nossos colegas americanos (…) de que as sanções não afetarão o nosso direito de livre e plena cooperação comercial, económica, de investimento e técnico-militar com o Irão”, disse o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, este sábado, referindo-se às sanções dos EUA, como retaliação pela invasão russa da Ucrânia.

O tratado de 2015 — que foi assinado pelo Irão, por um lado, e pelos Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha do outro – procurava impedir Teerão de conseguir produzir armas atómicas.

O pacto permitiu o levantamento das sanções económicas internacionais contra o Irão, em troca de limites ao seu programa nuclear, mas os Estados Unidos retiraram-se do tratado, em 2018, restabelecendo as sanções contra Teerão.