​Mais de um 1,3 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia

Nos últimos dez dias, um milhao e 368 mil pessoas abandonaram a Ucrânia, sendo que a Polónia é o país que mais deslocados recebe. Ao todo, cerca de 800 mil pessoas atravessaram a fronteira da Ucrânia com a Polónia para fugir à guerra. Só esta sexta-feira 106 mil pessoas saíram da Ucrânia pelas fronteiras com a Polónia, um recorde diário desde o início da ofensiva russa.



O número de refugiados não demorará muito a ultrapassar o milhão e meio, adianta o Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. "Este é a crise de refugiados mais rápida que vimos na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial", assegurou o organismo, à Reuters.

O vice-ministro do Interior ucraniano visitou este sábado um centro de acolhimento, um dos 30 espalhados pela Polónia (excluindo os espaços montados pelas autarquias) e aproveitou para fazer um balanço das entradas de deslocados, confirmando o estatuto do país como o que mais deslocados recebe, cerca de 55% do total de ucranianos que procuraram refúgio nos países fronteiriços.

Já segundo dados da UNICEF, cerca de meio milhão de refugiados ucranianos são crianças e adolescentes.

De acordo com projeções da ONU, mais de dez milhões de pessoas podem fugir da Ucrânia em resultado da invasão russa, das quais quatro milhões procurarão refúgio nos países vizinhos.