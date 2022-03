Mais de 66 mil ucranianos regressaram ao país para lutar

O ministro da Defesa ucraniano revelou, este sábado, que regressaram do estrangeiro 66.224 ucranianos para combater a invasão da Rússia.

"66.224. É quantos homens regressaram do estrangeiro, nesta fase, para defender o seu país da invasão. São 12 mais brigadas de combate motivadas. Ucranianos, somos invencíveis", escreveu Oleksi Reznikov, no Twitter.

No dia 28 de fevereiro, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, suspendeu de forma temporária a exigência de vistos de entrada para qualquer estrangeiro disposto a juntar-se ao exército ucraniano e lutar ao lado do país contra as tropas russas, durante a lei marcial.

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. De acordo com dados da ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.



A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.