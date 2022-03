Maior companhia aérea russa suspende voos internacionais

A Aeroflot, a maior companhia aérea da Rússia, vai suspender todos os voos internacionais, com a exceção da Bielorrúsia. A informação foi confirmada pela própria companhia aérea.

Os voos internacionais terminam na próxima terça-feira, 8 de março.

Em comunicado, a companhia aérea garante que se trata de uma "suspensão temporária", causada por "circunstâncias que impedem a operação dos voos". O cancelamento também se aplica às companhias aéreas Rossiya e Aurora.

"Para os passageiros que permaneçam no exterior até ao término dos voos, a companhia aérea fará todos os esforços para organizar o seu retorno à Rússia", é dito.

A Aeroflot continuará "em plena operação de voos na rede de rotas na Rússia".

A autoridade de aviação russas já tinha recomendado, este sábado, que as companhias aéreas russas com aviões de origem estrangeira suspendessem os voos com partida da Rússia já a partir de dia 6, bem como os de regresso a começar no dia 8.