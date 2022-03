Itália congela 140 milhões de euros em ativos a oligarcas russos

O multimilionário, que, segundo a revista Forbes, era o quarto homem mais rico da Rússia em 2021, distanciou-se nos últimos dias da invasão russa da Ucrânia e lamentou as sanções impostas pela União Europeia (UE) devido às suas ligações ao banco Rossiya (que os 27 dizem que beneficiou da anexação da Crimeia pela Rússia) e a um grupo que controla os meios de comunicação que transmitem a versão do Governo russo sobre a guerra.

Trata-se do mega iate "Lady M", ancorado em Imperia, na costa da Ligúria, no noroeste da Itália, e pertencente a Alexei Mordashov, presidente do grupo metalúrgico e energético Severstal e que detém um terço das ações da agência de viagens TUI, a maior do mundo.

O Governo italiano bloqueou 140 milhões de euros em ativos ao abrigo das sanções internacionais impostas aos oligarcas russos , incluindo a apreensão de dois iates a empresários próximos do Presidente russo, Vladimir Putin, anunciaram fontes oficiais.

A ordem de apreensão preventiva foi executada pela Unidade Especial de Polícia Monetária da Guardia di Finanza, com a colaboração da Unidade de Polícia Económica e Financeira de Imperia e do Departamento de Operações Aeronáuticas de Génova, detalharam este sábado fontes oficiais.

Posteriormente, outra ordem foi também emitida e executada contra o iate "Lena", propriedade de Gennady Timchenko, ancorado no porto de San Remo e com um valor estimado de cerca de 50 milhões de euros, segundo as mesmas fontes.

Timchenko é o fundador do Grupo Volga, com importantes investimentos na economia russa, e é considerado pela UE como "um dos confidentes de Putin", com quem mantém uma relação pessoal próxima desde a década de 1990.

As autoridades francesas também apreenderam quatro cargueiros e um iate de luxo ligados a oligarcas russos, numa altura em que os Estados Unidos e outros governos aumentaram as sanções contra a elite russa em resultado da invasão da Ucrânia por Moscovo.

Dois oligarcas russos, Mikhail Fridman e Oleg Deripaska, pediram o fim do conflito desencadeado pelo ataque do presidente Vladimir Putin à Ucrânia, com Fridman chamando-o de uma tragédia para os dois países.