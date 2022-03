Zelensky acusa a Rússia de "terrorismo nuclear"

“Nunca qualquer nação bombardeou centrais nucleares. Pela primeira vez na história, o Estado terrorista comete terrorismo nuclear”, acusou o presidente ucraniano, que deixou um apelo aos europeus: “Só uma ação imediata da Europa pode deter as tropas russas e impedir a morte da Europa do desastre numa central nuclear”.

A Agência Internacional de Energia Atómica garante que o incêndio não danificou equipamento essencial e que a central não sofreu qualquer dano "crítico". Os níveis de radiação permaneceram inalterados.

Também a comunidade internacional não ficou indiferente ao ataque à central nuclear.

O presidente do Canadá esteve ao telefone com o presidente ucraniano e, também, o primeiro-ministro britânico falou com Zelensky. Boris Johnson vai pedir uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

A Guerra na Ucrânia vai ser hoje o tema das reuniões entre os Ministros dos Negócios estrangeiros da NATO e da União Europeia.