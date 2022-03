Ucrânia admite nova reunião com a Rússia no fim de semana

Veja também:

Representantes da Ucrânia e da Rússia poderão reunir-se novamente no fim de semana, disse esta sexta-feira o chefe dos negociadores da Ucrânia, Mykhailo Podoliak, numa conferência de imprensa em Lviv, no oeste da Ucrânia.

"A terceira fase [das negociações] pode ter lugar amanhã [sábado] ou depois de amanhã [domingo], estamos em contacto constante", disse Podoliak, citado pela agência francesa AFP.

O conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que as autoridades de Kiev estão apenas à espera do acordo de Moscovo para regressar à mesa de negociações.

"A fim de garantir que as pessoas não sejam mortas, estamos prontos para ir a qualquer momento e continuar a trabalhar", acrescentou Podoliak.

Segundo o Governo alemão, o Presidente russo e o chanceler Olaf Scholz falaram hoje ao telefone e Vladimir Putin terá referido o seu propósito de aceitar uma terceira ronda de negociações russo-ucranianas no fim de semana.

As duas rondas de negociações anteriores, na segunda e na quinta-feira, realizaram-se na Bielorrússia, país aliado da Rússia.

Na quinta-feira, as duas partes chegaram a um acordo para a criação de corredores humanitários na Ucrânia para socorrer populações civis.