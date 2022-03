"Rússia não está a respeitar as regras da guerra"

Veja também:

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considera que a Rússia não só violou "todos os princípios do direito internacional" ao invadir a Ucrânia, como também não está a respeitar "as regras da guerra".

Em declarações aos jornalistas, em Bruxelas, depois de uma reunião da NATO, Augusto Santos Silva condenou a ofensiva russa por atacar civis.

“Em particular a condenação do facto de a Rússia não estar a respeitar as regras da guerra, que é uma atividade humana que também está sujeita a regras.”

Para o ministro dos Negócios Estrangeiros, o mundo está perante “uma guerra ilegítima” e “um ato de agressão que viola todos os princípios do Direito internacional”.