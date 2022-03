​O combate às tropas russas também se faz com juízes

Veja também:

Militares e civis foram chamados a defender a Ucrânia da invasão das tropas Russas e os juízes não ficaram de fora.



“Apenas as mulheres juízas podem sair do país. Os homens entre os 18 e os 60 não podem abandonar a Ucrânia, e isso é válido também para juízes. Há casos de homens e também de mulheres que decidiram organizar-se para defender o país. E sim há juízes que se juntaram à luta, têm armas e equipamento e estão a fazer o melhor para defender o seu pais”, relata Anna Adamska- Gallant, advogada polaca, formadora de juízes e especialista internacional em justiça envolvida num programa de reforma do sector na Ucrânia.

Apesar do conflito instalado há tribunais ainda a funcionar no país e até em Kiev, a capital, relata Anna Adamska- Gallant, em entrevista à Renascença.

“A situação na Ucrânia está a tornar-se mais difícil e tensa de dia para dia. Os juízes do Supremo Tribunal continuam mesmo assim a trabalhar, a maioria em Kiev, fazem-no de forma remota, à distância. Em muitos tribunais espalhados pelo país os juízes continuam a tentar dar o seu melhor. Em algumas cidades já não é possível trabalhar, mas noutras sim.”

Esta especialista - que faz parte de uma equipa que está a ajudar agora refugiados que passam da cidade de Lviv para a Polónia - conta que o número de refugiados parece estar a abrandar.