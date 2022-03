Nuclear. Diretor da AIEA disponível para ir a Kiev negociar segurança das centrais

Uma eventual viagem do diretor-geral da AIEA poderia acontecer depois de sábado, dia em que regressa e Teerão.

“Dei a indicação quer aos russos, quer aos ucranianos da minha disponibilidade para viajar para Chernobyl o mais rápido possível. A ideia nesta minha iniciativa como diretor da agência de energia atómica é conseguir um acordo, um enquadramento, e alcançar um compromisso que não ponha em causa estes princípios com que todos concordamos”, disse Rafael Grossi.

Em conferência de imprensa, a partir de Viena, Rafael Grossi pediu um cessar-fogo para garantir a segurança das central nuclear, que é a maior da Europa, e disponibilizou-se para mediar as negociações entre russos e ucranianos.

O diretor-geral da AIEA defende ser "tempo de agir", na sequência do ataque que danificou um edifício da central nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia.

Grossi disse que "os sistemas de segurança dos seis reatores da central não foram de todo afetados" e que "não houve fuga de material radioativo", mas confirmou que "durante a noite um projétil atingiu um edifício no complexo" daquela central nuclear.

“Não houve libertação de material radioativo. O importante neste momento é monitorizar os níveis de radiação e garanto que estão a funcionar em pleno”, defendeu.

Segundo Grossi, “temos uma situação insustentável”, realçando que o que aconteceu na noite de quinta-feira “é prova disso”.

“Eu já o digo há dias, estou extremamente preocupado. Estamos perante uma situação muito frágil e instável”, alerta.

A companhia estatal que gere as centrais nucleares da Ucrânia, a NNEGC Energoatom, avança que morreram três militares ucranianos no ataque à central de Zaporíjia. O diretor da Agência Internacional de Energia Atómica já tinha confirmado dois feridos, ambos seguranças no local.