Militares recuperam aeroporto e derrotam russos na cidade de Mykolaiv

As forças ucranianas recuperaram o controlo do aeroporto militar de Kulbakino, em Mykolaiv, no sul da Ucrânia, e repeliram a ofensiva russa contra a cidade, divulgou o governador daquela região, Vitaly Kim



"O aeroporto de Kulbakino foi retomado. Não há mais orcs ”, destacou, numa publicação através da rede social Telegram.



A mesma fonte alertou que as forças russas “vão executar uma contraofensiva no aeroporto”.

O governador daquela região no sul da Ucrânia, junto ao mar negro, assegurou ainda que as forças ucranianas repeliram o ataque dos militares russos à cidade.

“Derrotámo-los na cidade”, realçou, explicando que os combates continuam a decorrer na periferia.

As forças russas tinham lançado anteriormente uma ofensiva contra a cidade de Mykolaiv, entre Kherson e Odessa.