Militares da Bielorrússia receberam ordens para invadir e atacar a Ucrânia

Forças militares da Bielorrússia receberam ordens para cruzar a fronteira rumo à Ucrânia e vão receber indicação para atacar o país vizinho, que enfrenta uma invasão russa, revelou o Comando Geral das Forças Armadas ucranianas.

Perto da região de Volhynia, no oeste da Ucrânia e na fronteira com a Bielorrússia ao norte e com a Polónia a oeste, "38 brigadas de assalto aerotransportadas estão numa área arborizada", referiu a fonte das Forças Armadas da Ucrânia através da rede social Facebook.

"De acordo com as informações disponíveis, o comando da unidade militar foi ordenado a cruzar a fronteira com a Ucrânia", salientou.

De acordo com o Comando Geral das Forças Armadas da Ucrânia, "a ordem de combate será dada depois de cruzarem a fronteira".

A mesma fonte referiu que o estado moral e psicológico das forças bielorrussas é "muito baixo" e que "os oficiais e militares não querem desempenhar o papel de mercenários russos".

"Um número significativo manifestou-se a favor da rescisão dos contratos, que expiram principalmente em maio", acrescentou.

O Presidente da Bielorrússia, Alexandr Lukashenko, reiterou em várias ocasiões, nos últimos dias, que não tem planos para atacar a Ucrânia.