Kremlin pede união nacional em torno de Putin

O Kremlin apelou aos russos esta sexta-feira para se unirem em torno do Presidente russo, Vladimir Putin. O apelo foi feito numa conferência de imprensa do porta-voz Dmitry Peskov.

"Agora não é hora de dividir, agora é hora de todos se unirem, ficarem juntos e se unirem, é claro, em torno do nosso presidente", disse Peskov



O porta-voz falou ainda sobre as negociações em curso com a Ucrânia, considerando que o resultado dessas negociações dependerá da reação de Kiev.

"As conversas que ocorreram foram uma boa oportunidade para transmitir claramente ao lado ucraniano a nossa visão sobre como resolver este problema. No futuro, tudo dependerá da reação do lado ucraniano", sublinhou.

Peskov adiantou ainda que não se chegou a acordo sobre a redação de um documento e insiste em descrever o que se passa como uma "operação militar especial".



A conferência de imprensa do porta-voz do Kremlin acontece no dia a seguir à segunda ronda de negociações, após a qual os dois lados disseram ter chegado a um entendimento sobre a necessidade de criar corredores humanitários para a retirada de civis.



Questionado sobre uma ligação da senadora norte-americana Lindsey Graham no Twitter para que alguém na Rússia "destrua" Putin, Peskov disse que era um exemplo de russofobia histérica.