Guerra na Ucrânia. NATO avisa que "os próximos dias serão piores"

A situação na Ucrânia vai piorar nos próximos dias com mais mortes e mais destruição. O aviso foi deixado esta sexta-feira pelo secretário-geral da NATO, no final da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

Jens Stoltenberg diz que esta é a pior agressão militar em quatro décadas e receia os dias que se seguem.

“Os próximos dias serão, provavelmente, piores e com mais mortes, mais sofrimento e mais destruição, com as Forças Armadas russas com armamento mais pesado e a continuarem os seus ataques através do país.”

O secretário-geral da NATO pediu uma vez mais para que o Presidente russo, Vladimir Putin, retire as tropas da Ucrânia.