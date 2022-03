Facebook e Twitter desligados na Rússia

Veja também:

A Rússia baniu esta sexta-feira as redes sociais Facebook e Twitter, em mais uma tentativa do governo do Presidente Vladimir Putin de limitar o acesso a informação em plena invasão da Ucrânia.

O acesso ao Facebook foi bloqueado com o argumento de que os órgãos de comunicação social russos têm sido discriminados pela rede social de Mark Zuckerberg.

Desde outubro de 2020, ocorreram 26 casos de discriminação, alega o Roskomnadzor, citado pela agência de notícias estatal RIA Novosti.

Em causa está, por exemplo, as restrições de acesso aos canais estatais RT e à agência RIA.