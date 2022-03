EUA querem que guerra não passe fronteiras e recusam zona de exclusão aérea

Veja também:

"Enquanto fazemos todo o possível para dar aos ucranianos meios para defender-se, temos a responsabilidade de garantir que a guerra não se estenda para lá da Ucrânia", disse Blinken em conferência de imprensa depois de participar hoje, em Bruxelas, numa reunião ministerial da NATO e também num Conselho de Ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.

Blinken invocou o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenbrg, que hoje recusou também que a aliança defensiva venha a contribuir para uma zona de exclusão aérea, como pedido por Kiev.

A única forma de implementar a referida zona de exclusão aérea, disse Blinken, seria "enviando aviões da NATO para abater aviões russos".

"Isso poderia levar-nos a uma guerra com a Rússia. Não vamos entrar numa guerra com a Rússia, mas vamos dar aos ucranianos meios para se defenderem", disse.

O chefe da diplomacia norte-americana reconheceu também que há uma elevada probabilidade de que "as coisas piorem antes de melhorar" no terreno, tendo em conta o que se sabe sobre "os métodos" do presidente russo, Vladimir Putin, "para subjugar outro país à sua vontade".

"O que vemos no campo de batalha são as forças russas a tentar controlar as grandes cidades e métodos cada vez mais brutais, também contra civis. A terrível expectativa é a de que o sofrimento a que assistimos irá piorar antes de melhorar enquanto a Rússia continuar a usar estes métodos", disse.

Blinken explicou ainda que o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, transmitiu nas reuniões de hoje algumas das necessidades no terreno e que se está a trabalhar para ver "que mais se pode fazer", ao mesmo tempo que garantiu que as sanções do Ocidente já estão a ter um "impacto dramático" na economia russa.