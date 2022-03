Centenas deram as mãos em frente à embaixada de França pela paz na Ucrânia

"Todos os dias estamos a ver os atos da extraordinária bravura e patriotismo do povo ucraniano. Este é um combate por todos nós contra um tirano que também oprime o povo russo e que está a ameaçar-nos a todos", sublinhou Ana Gomes em declarações à Lusa.

Centenas de pessoas deram hoje as mãos em frente à embaixada de França em Lisboa para apelar à paz na Ucrânia e pedir aos líderes europeus uma ação mais firme para pôr fim à invasão russa.

A carta que ali deixaram, e que foi também entregue nas outras embaixadas, à exceção da embaixada da China, que recusou recebê-la, exorta os governos a serem firmes contra a agressão à Ucrânia e os cidadãos de todo o mundo a manterem a pressão e a solidariedade para com o povo ucraniano.

Comovida com o apoio que tem visto da parte de Portugal, Natalia Barchuk agradeceu, mas sublinhou que o seu país precisa de mais do que apoio humanitário e solidariedade e pediu uma coisa em concreto: o encerramento do espaço aéreo na Ucrânia.

"As nossas tropas conseguem combater no terreno, mas contra um espaço aéreo aberto, contra misseis que estão a lançar sobre a Ucrânia, nós não conseguimos. Precisamos desta ajuda com urgência", explicou.

Ao lado, Mykola Shymonyak reforçou o apelo e apontou que os alvos dos ataques aéreos por parte da Rússia já não são apenas estruturas militares.

"Neste momento, os aviões bombardeiam tudo, tudo, tudo. Existem sítios onde as pessoas não têm hipótese", disse, defendendo que a Ucrânia "está a mostrar ao mundo inteiro que merece ser ajudada".