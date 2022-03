Ucrânia a fabricar a bomba atómica? Chefe dos serviços secretos russos diz que sim

Veja também:

O chefe do Serviço de Informações Externas (FSB, que sucedeu ao KGB) da Rússia, Sergey Naryshkin, denunciou esta quinta-feira que a Ucrânia estava a trabalhar no fabrico de uma bomba atómica.

"De acordo com os dados do Ministério da Defesa da Rússia, a Ucrânia conservou (desde a União Soviética) o potencial técnico para criar armas nucleares e é mais capaz de o fazer do que o Irão ou a Coreia do Norte. Além disso, de acordo com os dados do FSB, a Ucrânia estava a trabalhar nessa direção", afirmou, em comunicado.

Segundo Naryshkin, não era só a Rússia que estava ciente disso, mas também os Estados Unidos.

"Contudo, não só não colocaram quaisquer obstáculos a estes planos, como estavam prontos a dar um impulso aos ucranianos, esperando que os mísseis ucranianos com ogivas nucleares fossem apontados não para o Ocidente, mas para o Oriente", denunciou.

O chefe do FSB afirmou que o Ocidente quer impor um bloqueio económico, informativo e humanitário à Rússia, com o objetivo de destruir o país.

"A máscara foi removida. O Ocidente está só a cercar a Rússia com uma nova 'cortina de ferro'. Trata-se de tentar destruir o nosso Estado, um 'cancelamento' [do Estado], como estão agora habituados a dizer os meios de comunicação liberais-fascistas tolerantes", acrescentou.