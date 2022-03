Tribunal Penal Internacional investiga alegados crimes de guerra da Rússia na Ucrânia

Veja também:

O Tribunal Penal Internacional (TPI) confirmou que está a abrir uma investigação sobre a situação que se vive Ucrânia.

No total, 39 estados encaminharam suspeitas de atrocidades da Rússia para investigação do TPI.

Em comunicado, o promotor do TPI, Karim Khan, escreve: “A 28 de fevereiro, anunciei a minha decisão de solicitar a autorização para abrir uma investigação sobre a situação na Ucrânia, com base nas conclusões anteriores do meu Gabinete decorrentes do exame preliminar abrangendo quaisquer novos supostos crimes que sejam da competência do Tribunal Penal Internacional”.

O trabalho de recolha de provas já começou.

“A máquina militar de Putin está a atacar civis indiscriminadamente e a destruir cidades em toda a Ucrânia”, disse a secretária de Relações Externas da Grã-Bretanha, Liz Truss, em comunicado.