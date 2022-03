Renascença associa-se a iniciativa de rádios europeias pela paz na Ucrânia

Num ato simbólico de apelo à paz e ao fim da guerra na Ucrânia, a Renascença associa-se a uma iniciativa da União Europeia de Rádios, marcada para sexta-feira.



Com base neste movimento, todas as estações de rádio que aderirem vão passar a música do John Lennon “Give Peace a Chance”, num forte apelo à paz na Europa.

O tema vai passar nas estações filiadas na União Europeia de Rádios amanhã, sexta-feira, às 7h45 da manhã.

A guerra na Ucrânia já provocou cerca de um milhão de refugiados no espaço de uma semana.