Putin ameaça Ucrânia. "Objetivos da operação militar serão cumpridos de qualquer maneira”

O Presidente russo, Vladimir Putin, avisa que "os objetivos da operação militar especial serão cumpridos de qualquer maneira” na Ucrânia, avança o Kremlin, em comunicado.

Vladimir Putin manifestou esta posição numa conversa telefónica esta quinta-feira com o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Putin expôs em pormenor as abordagens e condições de princípio no contexto das conversações com os representantes de Kiev”, revela o mesmo comunicado que confirma ainda que as declarações “se centraram principalmente na desmilitarização e no estatuto neutro da Ucrânia, para que nenhuma ameaça pudesse emanar do seu território para a Federação Russa".

Por outro lado, adianta o comunicado "os objetivos da operação militar especial serão cumpridos de qualquer forma, e que as tentativas de jogar pelo tempo, arrastando as conversações, apenas conduzirão à nossa posição negocial, apresentando a Kiev novas exigências".

"Foi especialmente enfatizado que durante a operação especial, que vai ser planeada, as Forças Armadas russas estão a fazer todos os possíveis para preservar a vida de cidadãos pacíficos”, pode ler-se.

“As armas de precisão estão apenas a ser utilizadas para destruir infraestruturas militares”, salienta, acrescentando que “alegações de ataques com foguetes e bombardeamentos de Kiev e outras cidades ucranianas, são inconsistentes com a realidade e são elementos da campanha de desinformação anti Rússia".

O Kremlin reafirma a disponibilidade do lado russo para interagir com os seus parceiros estrangeiros, com o objetivo de resolver problemas humanitários agudos" e "apelou ao Presidente da França para que se junte aos esforços para garantir a retirada segura dos cidadãos estrangeiros da Ucrânia”.

O Governo russo fala também na existencia de “um grande grupo de estudantes indianos em Kharkiv, que estão a ser mantidos reféns pelas forças ucranianas”.

Entretanto, já começaram as conversações entre a Rússia e a Ucrânia, segundo avançou um conselheiro do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, citado pela Sky News. A Ucrânia espera que as negociações possam terminar com um acordo de cessar-fogo, apesar das exigências da Rússia.