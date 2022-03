"Não admitimos a capitulação". Embaixadora garante que Ucrânia não se vai render

"Estamos na segunda ronda das negociações diplomáticas. Da nossa parte a posição é clara: não admitimos a capitulação do nosso país. Vivemos no território do nosso país, do nosso Estado soberano, estamos e vamos continuar a defender a nossa pátria", declara, numa entrevista à Renascença .

Apesar da invasão russa à Ucrânia, a embaixadora Inna Ohnivets diz que o Governo de Kiev não altera o rumo: mantém que quer aderir à NATO e à União Europeia.

“Durante esta guerra a Ucrânia vai confirmar a sua decisão de aderir no futuro à União Europeia e à NATO. O povo ucranianos é muito corajoso e podemos ver as ações do nosso Presidente e do nosso Governo que estão a trabalhar na capital da Ucrânia, apesar do perigo”.

Nesta entrevista à jornalista Fátima Casanova, a embaixadora ucraniana em Portugal diz ainda que, nos próximos dias, devem chegar a Lisboa os primeiros refugiados ucranianos. À embaixada já chegaram uma centena de pedidos de ajuda.

Inna Ohnivets está a colaborar com as autoridades portuguesas para elaborar uma lista de oligarcas russos que devem ser sancionados, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

Em entrevista à Renascença, a diplomata aponta que estes multimilionários estão a financiar a guerra e, por isso, são necessárias "sanções severas".