Embaixadora ucraniana colabora com Portugal para sancionar oligarcas russos

A embaixadora Inna Ohnivets pede ainda ajuda às autoridades portuguesas para saber do paradeiro de um cidadão ucraniano, um marinheiro que estava ao serviço de uma embarcação com bandeira portuguesa quando atracou num porto russo.

A embaixadora ucraniana em Portugal, Inna Ohnivets, está a colaborar com as autoridades portuguesas para elaborar uma lista de oligarcas russos que devem ser sancionados, na sequência da invasão da Rússia à Ucrânia.

“Putin é um terrorista”

Nesta entrevista à Renascença, a embaixadora é dura quando fala do Presidente russo, Vladimir Putin.

“Eu diria que ele é terrorista. Ele disse que os ucranianos são fascistas, mas realmente ele é fascista”, acusa a diplomata ucraniana.

Inna Ohnivets defende que só as sanções económicas à Rússia não são suficientes. Diz que é preciso travar a máquina da propaganda de Moscovo.

“Por exemplo, hoje na Rússia, em todas as escolas, estão a ser organizadas campanhas informativas sobre a situação na Ucrânia e o Governo russo disse que na Ucrânia está a ser realizada uma campanha humanitária para libertar o povo ucranianos dos nazis, mas isso não é verdade porque não precisamos de nenhuma libertação. É necessário espalhar a informação justa sobre a situação na Ucrânia.”

Apesar da invasão russa à Ucrânia, a embaixadora Inna Ohnivets diz que o Governo de Kiev não altera o rumo: mantém que quer aderir à NATO e à União Europeia.

“Durante esta guerra a Ucrânia vai confirmar a sua decisão de aderir no futuro à União Europeia e à NATO. O povo ucranianos é muito corajoso e podemos ver as ações do nosso Presidente e do nosso Governo que estão a trabalhar na capital da Ucrânia, apesar do perigo.”

Nesta entrevista à jornalista Fátima Casanova, a embaixadora ucraniana em Portugal diz ainda que, nos próximos dias, devem chegar a Lisboa os primeiros refugiados ucranianos. À embaixada já chegaram uma centena de pedidos de ajuda.