Refugiados da Ucrânia de origem africana e asáticos alvo de ataques de nacionalistas polacos

“Por volta das 19h00, esses homens começaram a gritar contra grupos de refugiados africanos e do Oriente Médio que estavam do lado de fora da estação de comboio”, escreve o jornal britânico Guardian, citando dois jornalistas polacos da agência de imprensa OKO, que relatou o incidente pela primeira vez.

A polícia da Polónia alerta para relatos falsos de crimes violentos cometidos por pessoas que fogem da Ucrânia que estão a circular nas redes sociais, depois de os nacionalistas polacos atacaram e abusaram de grupos de africanos, do sul da Ásia e do Oriente Médio que cruzaram a fronteira na noite passada.

Após o incidente, a polícia da Polónia alertou que grupos ligados à extrema-direita estão a divulgar informações falsas sobre supostos crimes cometidos por pessoas da África e do Médio Oriente que fogem da guerra na Ucrânia.

A polícia de Przemyśl escreveu no Twitter: “Há informações falsas de que crimes graves ocorreram em Przemyśl e na fronteira: roubos, agressões e violações. Não é verdade. A polícia não registou um aumento do número de crimes relacionados com a situação na fronteira”.